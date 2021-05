Microsoft : par quelle police voudriez-vous remplacer Calibri ?

Nous sommes nombreux à utiliser quotidiennement les logiciels de suite bureautique de Microsoft. Si vous êtes particulièrement familier avec Microsoft Word, il se pourrait même que vous connaissiez le nom de la plupart des polices et que vous ayez même vos préférées. Justement, en parlant des polices de Microsoft, le géant des logiciels souhaite remplacer sa police par défaut : Calibri. Toutefois, si l’entreprise pense déjà à cinq remplaçantes possibles, elle demande aux internautes de choisir la prochaine police par défaut.

Calibri : 15 ans de bons et loyaux services

On peut se demander pourquoi Calibri a occupé la place de police par défaut jusqu’à maintenant. En fait, Calibri est le successeur de Times New Roman, une police à empattement très lisible sur de longs documents mais dont l’allure a été jugée vieillotte à l’ère du numérique. Calibri était effectivement considéré comme une police lisible sur des documents assez courts, avec une allure équilibrée et qui pouvait passer aussi bien sur un grand écran d’ordinateur que sur une feuille de papier ou l’écran moins imposant d’un smartphone. Mais après avoir mis Calibri en tant que police par défaut depuis 15 ans, Microsoft a soif de nouveauté.

Choisissez parmi ces cinq polices de Microsoft

Microsoft a effectivement fait appel au public sur les réseaux sociaux pour voter entre cinq choix de polices. Ne vous inquiétez pas, le géant des logiciels a pris le soin d’écarter les polices les plus atypiques. Cinq polices sont proposées aux internautes : Bierstadt, une police sans empattement inspirée des typographies suisses ; Grandview, une police sans empattement provenant d’anciennes signalisations routières et ferroviaires allemandes et qui est lisible même à distance ; Seaford, une police qui, selon Microsoft, devrait évoquer le confort d’un vieux fauteuil de famille ; Skeena, une police avec des proportions généreuses et Tenorite, une police toute en rondeur et en clarté dont l’accentuation et la ponctuation ressortent bien.

Ces cinq polices peuvent être récupérées sur le cloud d’Office 365. A noter que même si l’une d’entre elles viendra remplacer Calibri sur nos documents et nos e-mails, Calibri restera toujours présente dans la liste des polices de la suite Microsoft Office.