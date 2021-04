L’équipage du Crew-1 retournera sur Terre avec quelques jours de retard

Ils sont désormais 11 spationautes à bord de l’ISS. Du jamais vu depuis les navettes spatiales américaines. Mais cela ne va pas durer : tandis que Thomas Pesquet mitraille la Terre depuis l’un des hublots de l’ISS, les astronautes Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker et Soichi Noguchi se préparent à rentrer sur Terre après plus de 6 mois passés dans la station. Leur retour était initialement prévu pour ce mercredi 28 avril, mais la NASA a préféré décaler de trois jours la mission à cause d’une météo défavorable et de vents violents.

De gauche à droite : les spationautes de la NASA Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins ainsi que le spationaute japonais Soichi Noguchi retourneront sur Terre le 1er mai prochain

La capsule Crew-1, toujours arrimée à la station (en sus de Crew-2 donc) se détachera de l’ISS le 30 avril prochain à 23h55. Crew-1 touchera la Terre le 1er mai (vers 17h30 heure de Paris), dans le golfe du Mexique.