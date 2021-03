Future Games Show : les nouveautés marquantes (Savior, Arctic Awakening, Kena, Back for Blood, Sifu, etc.)

GamesRadar a diffusé hier soir le Future Games Show 2021, qui dans le contexte actuel ressemblait bel et bien à un mini E3 (d’autant plus qu’énormément de titres ont été présentés). Nous avons décidé de lister ci-dessous les trailers des jeux qui nous ont le plus marqués ou qui sont difficilement contournables.



Sortie prévue sur PC et Switch

Nos coups de cœurs vont à Savior, un platformer-action au style pixel-art qui bénéficie d’une palette d’animations et de coups absolument bluffante, Arctic Awakening et sa DA fascinante qui nous rappelle le superbe Firewatch, Kena bien sûr, plus pour ses graphismes que pour son gameplay ceci dit, Sifu, qui s’annonce de plus en plus comme un jeu de baston absolument unique, It Takes Two, le coup de maitre « collaboratif » de Josef Fares, au délirant Inkulinati, ou bien encore à Oddworld Soulstorm, qui semble gagner en qualité à chaque nouveau trailer.



Sortie prévue sur PS4,PS5, Xbox One, Xbox Series (déjà sur PC)



Il y a aussi les incontournables, mais qui ne nous ont pas forcément emballé plus que de raison, comme le Returnal de la PS5, Back to Blood, un FPS « zombiesque » collaboratif un peu mou du genou, ou bien encore The Lord of the Rings : Gollum dévoilé en pré-show. Il y en avait en tout cas pour tous les goûts et toutes les plateformes, ce qui est bien le principal.



Et pour ceux qui ne veulent rien rater, la conférence dans son entier :