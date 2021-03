Sans repreneur, LG serait sur le point de fermer sa branche mobile

C’était dans l’air depuis quelques temps : si l’on en croit le Korea Herald, LG réfléchirait sérieusement à fermer sa branche mobile, déficitaire depuis plusieurs trimestres. Le fabricant sud-coréen aurait échoué à trouver un repreneur, et se dirigerait donc vers une sortie pure et simple du marché du smartphone. LG aurait notamment discuté d’un rachat avec le vietnamien Vingroup et le constructeur automobile Volkswagen, sans succès visiblement.

LG Velvet 5G : le chant du cygne ?

Les restructurations en interne et le lancement de plusieurs modèles innovants n’auront donc pas permis à LG de résister sur un marché devenu hyper-concurrentiel. L’agressivité commerciale des firmes chinoises (Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus) broie littéralement la concurrence sur Android, et de fait, seul Samsung parvient à résister à la déferlante. LG annoncerait officiellement l’arrêt de son activité smartphones le mois prochain, à l’issue d’une réunion du conseil d’administration programmée à cet effet.