Elon Musk affirme qu’il n’est pas dans l’intérêt de Tesla d’espionner la Chine

Vendredi dernier, des sources ont déclaré à Reuters que l’armée chinoise avait interdit l’accès des véhicules Tesla à ses installations en raison des caméras installées sur les véhicules. Le samedi 20 mars, Elon Musk, le PDG de Tesla, s’est exprimé sur le sujet au cours du China Development Forum, une réunion d’affaires de haut niveau organisée par une fondation relevant du Conseil d’Etat chinois.

Elon Musk ne veut absolument pas perdre son empreinte en Chine

Pour information, la Chine est un marché clé que tout constructeur automobile rêve de conquérir. Il s’agit ni plus ni moins du plus grand marché automobile au monde et Tesla a réalisé 30% de ses ventes mondiales de 2020 en Chine, soit 147 445 voitures. Toutefois, le constructeur est actuellement en concurrence avec deux constructeurs chinois, Nio et Geely.

Face à la situation délicate à laquelle Tesla est confrontée, Elon Musk a simplement déclaré que si son entreprise faisait dans l’espionnage, elle aurait été fermée depuis longtemps. L’homme d’affaires assure également que son entreprise est très fortement incitée à être confidentielle sur toute information.

Néanmoins, il semblerait que les soupçons des Chinois envers Tesla résultent en réalité des tensions entre les diplomates chinois et américains sur la situation de Huawei. Les deux parties auraient effectivement tenu une réunion tumultueuse en Alaska, la première rencontre depuis la prise de fonction de Joe Biden en janvier 2021.

Elon Musk, pris en étau dans cette situation, a appelé les deux plus grandes économies du monde à s’accorder une plus grande confiance mutuelle. Mais son appel pourrait bien ne recevoir aucun écho.