Pégases 2021 : Flight Simulator jeu de l’année, et tous les autres prix

La cérémonie des Pégases 2021 s’est tenue en ligne dans la soirée du 17 mars. Cette année encore, la remise de prix a fait la part belle aux jeux de studios français ou réalisés en collaboration avec des studios français. Certains hurleront sans doute à l’absence de certains gros AAA qui ont fait l’évènement en 2020 (comme TLoU 2), mais l’on fera remarquer que les grosses cérémonies anglo-saxonnes ont à l’inverse une fâcheuse tendance à oublier les titres réalisés par les studios français, y compris lorsque ces derniers sont incontournables (on pense bien évidemment à Flight Simulator développé par Asobo ou bien encore à Streets of Rage 4). La réponse du berger à la bergère en quelque sorte…

Microsoft ressort donc grand gagnant de cette seconde édition : le sublime Flight Simulator est élu Meilleur jeu Vidéo 2021 et remporte aussi la palme de l’Excellence visuelle 2021 (ce qui semble assez mérité). Le simulateur de vol remporte par ailleurs le prix du Meilleur Service d’Exploitation. On est aussi ravi du prix d’honneur 2021 attribué au génial Eric Chahi (tellement mérité là encore au vu de l’importance du bonhomme dans l’histoire du JV), dont le jeu VR Paper Beast remporte le prix du Meilleur Univers de Jeu Vidéo 2021.

Flight Simulator est le grand gagnant des Pégases 2021. Le jeu d’Asobo sera disponible cet été sur Xbox Series X

Pour la liste complète des gagnants, c’est ici :

Meilleur Jeu Vidéo 2021 : Microsoft Flight Simulator

Meilleur Jeu Vidéo Indépendant 2021 : Haven

Meilleur Jeu Vidéo Mobile 2021 : Ordesa

Meilleur Premier Jeu Vidéo 2021 : Shady Part of Me

Meilleur Jeu Vidéo Étudiant 2021 : Symphonia

Au-delà du Jeu Vidéo 2021 : Tell Me Why

Excellence Visuelle 2021 : Microsoft Flight Simulator

Meilleur Univers Sonore 2021 : Streets of Rage 4

Excellence Narrative 2021 : Tell Me Why

Meilleur Game Design 2021 : There Is No Game : Wrong Dimension

Meilleur Univers de Jeu Vidéo 2021 : Paper Beast

Meilleur Personnage 2021 : Haven

Meilleur Service d’Exploitation 2021 : Microsoft Flight Simulator

Meilleur Jeu Vidéo Étranger 2021 : Ori and the Will of the Wisps

Meilleur Jeu Indépendant Étranger 2021 : Hades

Meilleur Jeu Vidéo Mobile Étranger 2021 : If Found…

Personnalité de l’année 2021 : Adrien « ZeratoR » Nougaret

Prix Spécial de l’Académie 2021 : Mickael Newton

Prix d’honneur 2021 : Éric Chahi