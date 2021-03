Good Night Oppy : Amazon et Amblin produisent un film documentaire sur le Rover Opportunity

Arrivé sur Mars en 2004 et hors service depuis 2018 et la monumentale tempête de poussière qui avait entièrement recouvert la planète rouge, le Rover Opportunity aura bien droit à un long hommage posthume. Amazon Studios, Film 45, Amblin Television ainsi que Tripod Media produiront conjointement Good Night Oppy, un film documentaire sur le rover de la Nasa.

Le Rover Opportuniy, façon Wall-E, dans le film documentaire Good Night Oppy

Good Night Oppy sera réalisé par Ryan White, qui n’est pas le premier venu puisque ce dernier a réalisé le documentaire Assassins (sur le meurtre du frère de Kim Jong-Un), un autre documentaire pour Apple TV+ (Visible: Out on Television), ou bien encore la série The Keepers pour le compte de Netflix. Le réalisateur américain se déclare franchement emballé par le projet : « J’ai grandi avec des films comme “ET l’extraterrestre” et “Wall-E”, donc faire un documentaire avec des thèmes similaires d’émerveillement et de respect a été une vraie joie ».

On notera que le JPL de la NASA a fourni au réalisateur des documents totalement inédits sur la mission Opportunity, et que plusieurs scientifiques ou ingénieurs de l’agence spatiale participeront au projet en tant que consultants.