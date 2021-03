Xbox Series X : le bug de connexion des manettes est corrigé avec la dernière mise à jour

Les Joy-Con et la DualSense ont leur soucis de « drift », et les manettes de la Xbox Series X/S ont des bugs de connexion. Même si le problème semble relativement peu répandu, les témoignages étaient suffisamment nombreux pour que Microsoft se penche sur la question. Coup de veine pour Xbox, les déconnexions des manettes (boutons et sticks qui ne répondent plus) seraient presqu’entièrement dues à un simple bug logiciel (au contraire du DualSense-Drift qui nécessite un retour au SAV).

Lots of Xbox news this week, but in case you missed it we released our March Xbox System Update yesterday.

In addition to the new features, this release also fixes many of the controller disconnects players have reported.

Keep the feedback coming.https://t.co/bltTsL6Lty

— Jason Ronald (@jronald) March 10, 2021