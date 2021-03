Le Chromebook fête ses 10 ans avec des nouveautés pour Chrome OS

Le Chromebook est un grand maintenant avec 10 ans au compteur. Ces ordinateurs portables pas chers qui tournent sous Chrome OS ont séduit plusieurs personnes. Google a décidé de célébrer cet anniversaire avec plusieurs nouveautés.

10 ans pour le Chromebook et des nouveautés dans Chrome OS

Pour les 10 ans du Chromebook, Chrome OS gagne Phone Hub. Il s’agit d’un centre de contrôle qui recense les fonctionnalités de votre smartphone directement sur votre ordinateur. Vous pouvez répondre aux SMS, vérifier le niveau de batterie, l’état du réseau, activer le partage de connexion et localiser le téléphone. Il est également possible de voir le dernier onglet ouvert dans Chrome sur son téléphone. Phone Hub est accessible quand le Chromebook est relié à un smartphone Android.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve une synchronisation Wi-Fi étendue à davantage d’appareils. Le Chromebook peut désormais se connecter automatiquement aux réseaux Wi-Fi sécurisés que vous avez utilisés avec votre téléphone Android ou d’autres appareils sous Chrome OS lorsque vous vous connectez avec le même compte Google.

D’autres changements concernent la fonction de partage à proximité. Cela permet de partager des fichiers entre votre Chromebook et d’autres appareils fonctionnant sous Chrome OS ou Android, et ce de façon instantanée. Il y a également un nouvel outil Capture d’écran disponible depuis le menu des réglages rapides. En outre, Google a simplifié la configuration des Chromebooks pour les parents et autres responsables légaux.

Ça ne s’arrête pas là, Chrome OS adopte également un changement au niveau du presse-papiers. Celui-ci sauvegarde les cinq derniers éléments copiés afin de les retrouver si c’est nécessaire pour les coller ensuite.

Les nouveautés seront accessibles d’ici quelques semaines avec la mise à jour Chrome 89.