Google dotera son application Fit de trackers de fréquence cardiaque et respiratoire le 8 mars

L’application Google Fit de Google embarquera de nouvelles fonctionnalités dès demain, lundi 8 mars. Plus précisément, ces fonctionnalités seront des trackers de fréquence cardiaque et respiratoire qui permettront aux utilisateurs de mesurer leur pouls et leur fréquence respiratoire même sans avoir un capteur portable. Néanmoins, il est important de souligner que ces deux trackers ne seront disponibles que sur l’application Google Fit des appareils Google Pixel.

Google promet de déployer ces trackers sur plus d’appareils Android

Le géant de la recherche a déclaré que l’utilisation de ces trackers repose essentiellement sur la puissance de la caméra du smartphone. Pour mesurer son pouls, un utilisateur devra ainsi placer son doigt sur la caméra arrière et y appliquer une légère pression. L’application Google Fit calculera alors sa fréquence cardiaque en observant de minuscules changements de couleur sous sa peau.

Quant au suivi de la fréquence respiratoire, celui-ci requiert que le smartphone soit posé sur une surface stable. L’utilisateur devra également s’asseoir et s’assurer que la caméra frontale ait une bonne vue de sa tête et de sa poitrine. Ensuite, l’application calculera la fréquence de respiration par minute de l’utilisateur en mesurant les petits soulèvements de sa poitrine.

A noter que le niveau de précision de ces trackers reste méconnu étant donné que des objets comme des masques ou des vêtements amples pourraient affecter leur résultat. Quoiqu’il en soit, les détenteurs de smartphones Google Pixel devraient ainsi profiter de ces nouvelles fonctionnalités dès demain. Pour ceux qui n’en disposent pas, il faudra attendre le déploiement de ces fonctionnalités sur les autres appareils Android. Mais Google a déjà assuré que cela sera fait dans un proche avenir.