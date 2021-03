Un milliardaire cherche huit personnes pour l’accompagner sur la Lune

Vous avez toujours rêvé de voyager sur la Lune, et gratuitement en plus ? Votre rêve pourrait bien devenir réalité, grâce à ce milliardaire japonais ! Ce dernier s’appelle Yusaku Maezawa, c’est un professionnel de la mode et un collectionneur d’art contemporain.

Mais ce n’est pas tout. En effet, le milliardaire a fait part de son intention de se rendre sur la Lune à bord du vaisseau Starship en 2023. Mais le milliardaire ne compte pas faire le voyage tout seul. Il sera accompagné de six à huit artistes et il y a peu, il comptait aussi y emmener sa petite amie, l’actrice Ayame Goriki… avant qu’ils ne se séparent.

Après cette mésaventure, Yusaku Maezawa a tenté de retrouver l’amour ou du moins de venir en couple sur la Lune en lançant un concours. Des milliers de femmes y avaient postulé mais le concours fût finalement annulé car il avait suscité énormément de critiques.

Le milliardaire a ainsi dû revoir ses plans, jusqu’au mardi 02 mars dernier où il annonça qu’il allait payer gratuitement le voyage pour huit personnes issues de tous les milieux. Pour déterminer qui seront les heureux élus, le milliardaire a seulement demandé aux personnes intéressées de consulter le site Web dearMoon et de s’y inscrire jusqu’au dimanche 14 mars 2021. A noter que le milliardaire a déjà payé les billets des huit personnes.

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon

↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021