Smartwatch : le successeur de la Moto 360 se dévoile dans un leak

Malgré la domination sans partage d‘Apple sur le marché de la montre connectée, la Moto 360 aura bien un successeur. Un leak diffusé sur Reddit dévoile en effet une nouvelle smartwatch Motorola tournant sous Wear OS et disposant d’un processeur Snapdragon 4100. Motorola pourrait proposer ce modèle à la vente (ainsi que trois autres) durant l’été prochain.

Le leak serait issu de documents de présentation de la montre à des investisseurs (Motorola/Lenovo aurait besoin d’investisseurs sur ce marché ? Grosse nouvelle…). Outre le Snapdragon 4100, les deux clichés/rendus dévoilent aussi la présence d’un GPS et du NFC (sans doute pour une fonction de paiement sans contact de type Google Pay), et peut être aussi une indication sur l’étanchéité à 50 mètres (difficilement visible sur l’image). Motorola prévoirait aussi de lancer rapidement sur le marché la Moto G Smartwatch, la Moto One et la Moto Watch. Une sacré offensive…