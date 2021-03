Astérix : Netflix annonce une série animée en 3D réalisée par Alain Chabat

Netflix France vient d’annoncer une série animée en 3D sur le très populaire Astérix. Et pour faire bonne mesure, Alain Chabat sera le réalisateur de la série. On se rappellera que l’ancien membre des Nuls est le réalisateur d’Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre qui reste de loin le film sur Astérix et Obélix ayant réalisé le plus d’entrées en salles. La série Netflix portera sur l’album Le Combat des Chefs. Astérix a déjà eu droit par deux fois à la 3D, avec les très bons Le Domaine des dieux et Le Secret de la potion magique d’Alexandre Astier. L’humour de Chabat sera t-il plus efficace que celui d’Astier ? Nous verrons bien…

ILS SONT FOUS CES GAULOIS ! Juste pour vous dire qu’on prépare une série d’animation sur le gaulois le plus populaire de tous les temps : Astérix. Elle sera réalisée par monsieur Alain Chabat, rien que ça. Bonne journée. ✌️ — Netflix France (@NetflixFR) March 3, 2021