2020 a été une année record pour les jeux vidéo en France

2020 fut une excellente année pour le marché du jeu vidéo en France, au point d’établir un record. Le chiffre d’affaires a été de 5,3 milliards d’euros, en hausse de 11,3% par rapport à 2019, selon le Syndicat des éditeurs de logiciels (SELL). L’arrivée des nouvelles consoles et de certains jeux a bien aidé.

Record pour le marché du jeu vidéo en France en 2020

Avec 2,7 milliards d’euros en 2020, le chiffre d’affaires généré par l’écosystème des consoles (comprenant les jeux et accessoires) a progressé de 10% sur un an. Il représente toujours plus de la moitié (51%) du marché total. À eux seuls, les revenus générés par les ventes de consoles ont augmenté de 11%, sous l’effet notamment du succès de la Nintendo Switch et de l’arrivée des PS5 et Xbox Series X/S.

Sur les ventes de jeux, qui représentent 1,76 milliard d’euros de revenus, le dématérialisé a connu une année faste avec une croissance de 19,1% en un an. Il est certain que la fermeture de certaines boutiques physiques pendant le Covid-19 a imposé un ajustement. Les joueurs ont donc choisi de plus en plus la dématérialisation.

Pour ce qui est du mobile, le marché progresse de 16% et atteint lui aussi un niveau historique en 2020 avec 1,43 milliard d’euros. Il devance en revenus l’écosystème PC, qui a généré 1,18 milliard d’euros (+8,9%) sur l’année.

Meilleures ventes de jeux vidéo en 2020 en France