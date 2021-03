DJI dévoile son premier drone FPV (Casque, vidéo 4K/120 ips, FoV 150°, manette à détection de mouvements)

DJI vient de dévoile le DJI FPV, son premier drone « immersif » à la première personne. Et une fois de plus, DJI en propose beaucoup pour le prix, soit le drone FPV, un casque OcuSync 3 et une nouvelle manette-joystick permettant une maniabilité ultra simplifiée.

Le drone peut atteindre la vitesse maximale de 140 Km/h et passe de 0 à 100 km/h en deux secondes, ce qui promet de sacrés sensations sous le casque ! La caméra embarquée enregistre des vidéos 4K à 60 images par secondes (débit 120 Mb/s) avec stabilisation numérique (RockSteady). En vue sous le casque (seule disponible ici), la définition monte à 1440x810p en 60/120 ips avec un FOV de 142° ou 50/100 ips avec un FOV de 150° (selon les modes choisis). L’engin dispose aussi de capteurs pour la détection d’obstacles. La transmission O3 (OcuSync 3) augmente la portée à 10 km et permet de diminuer considérablement la latence (en dessous de 28 ms).

3 modes de vue sont proposés : un Mode HD à faible latence (1440x810p / 60 ips / 142° de FoV ou 50 ips / 150°), un Mode Fluide (1440x810p / 120 ips / 142° de FoV ou 100 ips / 150°) et enfin un Mode Public qui permet de partager la vue du pilote sur huit casques supplémentaires ! 3, c’est aussi le nombre de modes de pilotage, du plus « assisté » (vol stationnaire possible, détection d’obstacles, RTH/retour automatique au point de départ et freinage d’urgence) en passant par le Mode M (tout en manuel, sans assistance) jusqu’au mode Sport (hybride assistance/manuel).

Une manette « classique » est proposée, mais un joystick sensible avec des capteurs de mouvements intégrés permet de diriger le drone de façon beaucoup plus intuitive. Le Bundle complet DJI FPV (drone + casque + manette) est disponible à la vente sur le site de DJI au prix de 1349 euros. La manette de mouvement est proposée à part au prix de 149 euros.