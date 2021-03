SoundCloud va payer les artistes selon la durée d’écoute

SoundCloud modifie son système de rémunération des artistes pour préférer la méthode de la durée d’écoute. La plateforme estime que c’est la première du genre à proposer un tel système.

Nouvelle rémunération pour les artistes sur SoundCloud

Aujourd’hui le fonctionnement des plateformes de streaming est simple : un abonné qui paye 10 euros par mois voit une grande partie de cette somme migrer vers les artistes plus streamés (par les abonnés en général). Connu sous le nom de « market centric » (prorata des écoutes totales), ce système, décrié par les artistes, s’oppose au modèle théorique du « user centric ». Celui-ci s’appuie sur les écoutes individuelles des abonnés. Concrètement, le premier système favorise les artistes très populaires, au détriment des plus petits.

La plateforme donne un exemple. Elle cite un musicien qui compte 124 000 abonnés et touche 120$/mois. Avec le nouveau système, ce sera 600$/mois.

SoundCloud va donc opérer à un changement de rémunération des artistes, et ce dès le mois d’avril. Selon la plateforme musicale, ce sont près de 100 000 artistes indépendants dans le monde qui sont concernés par ce changement. Le service estime qu’il s’agit d’un système plus « juste » et « équitable » qui va, selon lui, favoriser une plus grande diversité musicale.

Selon les estimations de SoundCloud, les artistes français devraient être les grands gagnants de ce changement. Ils verraient le montant total qui leur est versé augmenter collectivement de près de 25%.