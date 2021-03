Elden Ring se dévoile via un leak vidéo montrant du gameplay

Elden Ring, le très ambitieux projet de From Software présenté officiellement il y a deux ans, se dévoile enfin sous la forme du leak vidéo d’un trailer de gameplay. Si le leak est de trop mauvaise qualité pour qu’on se fasse une idée précise du niveau graphique, du moins sait-on désormais que From Software semble largement casser le moule des Souls avec ce titre. Chevauchées à cheval dans des environnements très ouverts, des passages de plateforme que l’on croirait inspirés d’un AC, et bien sûr d’énormes boss. Tout cela a l’air franchement épique, ce qui n’étonnera pas vraiment quand on sait qu’Elden Ring s’appuie sur un scénario concocté par George R. R. Martin (Game of Thrones).



Le prochain hit du créateur de Bloodborne n’a pas encore de date de sortie, mais l’on sait qu’il sera disponible sur PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series et et sur PC.