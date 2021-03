Sony ferme Japan Studio, mais garde la Team Asobi (Astrobot)

Tout pour le AAA qui tâche ? Sony vient d’annoncer la fermeture de Sony Japan Studio au 1er avril prochain, et c’est tout un pan de l’univers PlayStation qui s’effondre. L’annonce n’est pas en soi une surprise : après les départs récents de plusieurs développeurs majeurs du Studio (dont les créateurs de Forbidden Siren ou de Silent Hill), les jours de Japan Studio semblaient définitivement comptés.

Cette décision acte le déplacement du pôle PlayStation vers les Etats Unis, où se décident désormais les orientations principales du groupe. La popularité en berne de la marque PlayStation au Japon, le recentrage sur des titres AAA plus grands publics et policés ainsi que l’absence de succès des titres du studio (hormis Astrobot) expliquent aussi ce revirement stratégique.

Nicolas Doucet continuera de diriger la Team Asobi. Astrobot 2 est sans doute déjà en dev pour le PSVR 2

Les licences de Japan Studio intègreront désormais les PlayStation Studios, ce qui n’est pas bon signe concernant certains projets en cours (qu’en est-il du titre actuellement développé par la Team Ico par exemple ?). Quant aux équipes de dev, elles se dispatcheront entre les PlayStation Studios, la Team Asobi (seule survivante de la purge) et Bokeh, un nouveau studio créé par Keiichiro Toyama, à qui l’on doit notamment Silent Hill et Gravity Rush.

Au Japon, Sony recentrera désormais ses efforts sur la seule Team Asobi du français Nicolas Doucet (ce dernier dirigeait aussi les Japan Studio avant le grand chamboulement). La Team Asobi, c’est Astrobot, l’un des tous meilleurs jeux VR du PSVR, et c’est aussi Astro’s Playroom, le jeu de plateforme inclus dans chaque PS5.

La fermeture de Japan Studio signe aussi sans doute la fin de quantité de projets typé « indé » qui faisaient pourtant AUSSI partie de l’ADN PlayStation, largement autant qu’un God of War. Sony n’est pas prêt de nous resservir des titres aussi enchanteurs et novateurs que Patapon, LocoRoco, Gravity Rush ou bien encore The Last Guardian, et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Tout pour le AAA bien calibré et bien policé donc. On avait déjà compris le message…