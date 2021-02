FPS Boost: les Xbox Series X/S doublent le framerate des jeux

Microsoft annonce l’arrivée de FPS Boost, un nouveau mode sur les Xbox Series X et Xbox Series S qui permet de doubler, voire quadrupler le framerate (nombre d’images par seconde) des jeux. Il est bon de noter que quadrupler le framerate concerne une poignée de titres.

FPS Boost pour doubler le framerate sur Xbox Series X/S

Comme l’explique Microsoft, le FPS Boost sur les Xbox Series X et Xbox Series S « permet de rendre ces titres plus fluides, pour un gameplay d’autant plus immersif ». Les développeurs n’ont rien à faire, c’est la console qui s’occupe de tout. Microsoft vise surtout les jeux disponibles grâce à la rétrocompatibilité.

Les premiers jeux rétrocompatibles qui bénéficient du FPS Boost à partir d’aujourd’hui sont Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dogs 2. Par exemple, New Super Lucky’s Tale peut maintenant se jouer avec 120 images par seconde. « Ce n’est que le début. Nous annoncerons bientôt plus de titres compatibles avec le FPS Boost et vous verrez apparaître de nouvelles icônes ainsi que des paramètres dédiés dans une future mise à jour système », précise Microsoft.

Des nouveautés à venir au printemps

Dès le printemps, les joueurs pourront se rendre dans la section « Gérer le jeu » de n’importe quel titre pour découvrir une nouvelle série d’options dédiée à la rétrocompatibilité qui permettra d’activer ou de désactiver le FPS Boost ou l’activation automatique du HDR. Ils verront aussi une indication précisant que le titre auquel ils sont en train de jouer profite du FPS Boost lorsqu’ils appuieront sur le bouton Guide de la manette. Ils pourront choisir de jouer en optant pour la forme originelle d’un titre ou sa version optimisée par le FPS Boost.

Autre précision : le FPS Boost sur Xbox Series X et Xbox Series S va être disponible sur des jeux qui arriveront sur le Xbox Game Pass. New Super Lucky’s Tale et Sniper Elite 4 font déjà partie du Xbox Game Pass.