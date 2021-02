SpinQ Gemini : l’ordinateur quantique qui ne coûte que 5000 dollars

La réalité est un film de science-fiction permanent : fusées à atterrissage vertical, implants neuronaux, clonage et manipulations génétiques, smartphones pliables, taxi-volants, jeux vidéo ultra réalistes, coeur artificiel, robots domestiques, IA surpuissantes, boum de la VR et de la AR et bientôt… l’ordinateur quantique à la maison ?

La firme chinoise Shenzhen SpinQ Technology (basée à… Shenzhen en Chine) vient de dévoiler le SpinQ Gemini, un ordinateur quantique disponible à la vente depuis le mois de janvier au prix de – seulement – 5000 dollars ! Destiné au secteur de l’éducation et de la recherche, le SpinQ Gemini plafonnera à 2qubits, contre plus d’une soixantaine de qubits pour les monstres de Google ou de D-Wave. Le SpinQ est une version très simplifiée d’un précédent modèle d’ordinateur quantique de SST facturé l’an dernier à 50 000 dollars.

Ce type de machine ne se destine pas à battre des records de puissance. L’objectif de SST consiste à apporter les traitements quantiques – particulièrement adaptés à certains algorithmes bien spécifiques – au monde de la recherche et de l’université. Basé sur une technologie de résonnance nucléaire magnétique, différente de celle utilisée dans les gros calculateurs quantiques, le SpinQ fonctionne avec du diméthylphosphite, « une molécule tétraédrique constituée d’un atome de phosphore, d’un atome d’hydrogène, d’un oxygène et de deux groupes CH3O ».

Le site Discover Magazine nous explique que « le diméthylphosphite est idéal, car les atomes de phosphore et d’hydrogène sont liés les uns aux autres et suffisamment proches pour interagir tout en étant également capables d’être manipulés indépendamment. Pour s’assurer que les signaux radio des atomes d’hydrogène et de phosphore sont suffisamment puissants pour être captés, il faut utiliser un grand nombre de molécules, environ 10 ^ 15 d’entre elles. Cela nécessite quelques gouttes de liquide, qui se trouvent dans un petit flacon au milieu du puissant champ magnétique. »