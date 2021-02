Galaxy F62 : Samsung lance un smartphone avec une batterie de 7 000 mAh

Samsung a présenté le Galaxy F62, son dernier smartphone en date qui a la particularité d’avoir une batterie de 7 000 mAh. Comme on peut s’en douter au vu de la capacité, Samsung mise beaucoup sur l’autonomie avec ce téléphone.

Le Galaxy F62 et sa grosse batterie de 7 000 mAh

Selon les dires de Samsung, ce Galaxy F62 est taillé pour les jeunes au vu de sa batterie de 7 000 mAh. Le constructeur fait comprendre que l’usage poussé d’applications gourmandes, comme celles proposant de la vidéo, ne va pas être un problème avec ce smartphone. Les utilisateurs pourront tenir de longues heures sans aucun problème. Pour ce qui est de la recharge, Samsung fournit dans la boîte un adaptateur secteur de 25 W. Il faut un peu moins de deux heures pour une recharge complète.

Au-delà de sa grosse batterie de 7 000 mAh, le Galaxy F62 embarque un écran AMOLED de 6,7 pouces qui se veut Full HD+. On retrouve sous le capot la puce Exynos 9825 (la même que celle des Galaxy Note 10), 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD).

Côté photo, il y a quatre capteurs à l’arrière : principal de 64 mégapixels, ultra grand-angle de 12 mégapixels, macro de 5 mégapixels et profondeur de 5 mégapixels. Le capteur photo frontal fait 32 mégapixels.

En outre, le Galaxy F62 dispose d’un capteur d’empreintes sur la tranche, le support du NFC et une prise jack. Pour ce qui est du logiciel, il s’agit d’Android 11 avec la surcouche One UI 3.1 de Samsung.

Prix et date de sortie

Samsung proposera d’abord son Galaxy F62 en Inde, dès le 22 février. Le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage sera disponible au prix de 23 999 roupies indiennes (273 euros). Ce sera 25 999 roupies indiennes (295 euros) pour le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Samsung ne communique pas encore une disponibilité en dehors de l’Inde.