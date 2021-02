Free WiFi : fin du libre accès WiFi en partage pour les abonnés Freebox

Xavier Niel l’avait annoncé en janvier, et c’est désormais officiel : Free arrête le Free WiFi, soit le plus grand réseau communautaire WiFi dans le monde. Grâce à Free WiFi, tout abonné Freebox pouvait bénéficier d’une connexion réseau sur une autre box Free partout en France, à partir du moment bien sûr où le service était activé. Forcément très pratique lorsque les connexions mobiles étaient encore à la peine avec la 2G ou 3G, le Free WiFi est devenu de plus en plus dispensable à l’ère de la 4G/5G et des forfaits data (faussement) illimités.

Les abonnés Freebox Delta et Freebox Pop n’avaient déjà plus accès au Free WiFi depuis le début de l’année ; le service passe désormais à la trappe pour les abonnés Freebox Revolution et Freebox mini 4K. En revanche, les abonnés Free Mobile continuent de bénéficier du FreeWifi_Secure, qui permet de se connecter sans mot de passe à n’importe quel point d’accès Wi-Fi (Free).