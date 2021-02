Fortnite : les skins Tron Legacy sont disponibles dès aujourd’hui !

C’est l’effervescence dans la grande communauté des joueurs de Fortnite. Comme annoncé par les nombreuses fuites, des skins Tron Legacy ont fait leur apparition dans la boutique du jeu ! Au choix, les tenues Encrypteur, Pare-feu, Proxy, Mégaoctet, Transfert, Séquenceuse, Interface, Connectique, Encodeuse ou bien encore Bande passante, de quoi afficher un style beaucoup plus classe. On trouve aussi le planeur Lumicycle, le Disque d’identité et un nouvel outil pour la collecte. A noter qu’en jeu, il sera même possible de dénicher le fameux portail de Tron. Ca donnerait presque envie de s’y mettre (j’ai bien dit « presque » …).

You got in. Welcome to the Grid.

Grab your Tron gear and take a stand in Fortnite now: https://t.co/oyFtU1u8Fa pic.twitter.com/il82JmXPAB

— Xbox (@Xbox) February 12, 2021