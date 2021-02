OnePlus 9/9 Pro : chargeur dans la boîte et batterie de 4 500 mAh

Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro vont voir le jour en 2021 et ils auront tous les deux un chargeur inclus dans la boîte. C’est en tout cas ce qu’annonce Max Jambor, qui a généralement de bonnes informations au sujet de OnePlus.

Toujours un chargeur dans la boîte des OnePlus 9

Il évoque d’abord la capacité de batterie des deux smartphones. Elle serait de 4 500 mAh. Le OnePlus 8T dispose déjà d’une batterie avec cette capacité. On peut donc s’attendre à ce que l’autonomie soit similaire, voire identique avec les modèles de 2021. Les utilisateurs peuvent peut-être s’attendre à du progrès si OnePlus a réussi à faire de l’optimisation logicielle.

Max Jambor évoque ensuite le chargeur dans la boîte des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, en réponse à une personne qui le questionne à ce sujet. « Est-ce qu’il y a un chargeur dans la boîte ? », demande l’utilisateur. « Oui », répond simplement le leaker.

Ce choix de mettre un chargeur dans la boîte des deux prochains smartphones est intéressant. Cela montre que le constructeur ne va pas suivre Apple et Samsung qui ont retiré l’accessoire avec leurs iPhone 12 et Galaxy S21. Dans le cas des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, il devrait s’agir d’un adaptateur secteur de 65 W avec la technologie Warp Charge.