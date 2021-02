Molotov arrive sur Xbox pour regarder la télévision

Le service Molotov est maintenant disponible au téléchargement sur Xbox. Il devient ainsi possible de regarder les chaînes de télévision depuis sa console. L’application arrive sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

Molotov maintenant disponible sur Xbox

Après son téléchargement via le Microsoft Store, les utilisateurs retrouveront Molotov dans la section Mes Jeux & Applications de l’interface. Alors qu’il est possible de se connecter ou de se créer un compte Molotov sur sa Xbox, la souscription à une option payante devra s’effectuer sur le site du service ou l’application mobile de Molotov. Celle-ci est proposée aussi bien sur iOS que sur Android.

Molotov se vante d’être la seule application sur Xbox offrant l’accès gratuit à 38 chaînes de télévision dont toutes celles de la TNT. Il y a également l’accès à Mango (son nouveau service de VOD gratuite lancé en novembre dernier). Les utilisateurs profitent par ailleurs des replays et fonctions avancées (telles que le start-over, l’enregistrement dans le cloud), ainsi qu’à un vaste choix de films, séries et contenus premium.

« Molotov compte un grand nombre de gamers parmi ses utilisateurs de la première heure. Nous leur avons dédié une offre « Gamer Zone » il y a tout juste un an. Et nous sommes heureux aujourd’hui de répondre à l’attente de tous ceux qui souhaitent nous retrouver sur leur Xbox pour profiter au maximum des capacités multimédia de la console », indique Olivier Kouvarakis, CMO de Molotov, dans un communiqué.