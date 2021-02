Pacific Rim: The Black : premier trailer pour la série animée Netflix

Après deux longs métrages (dont un sacré nanar, devinez lequel…), Pacific Rim a droit à une adaptation en série animée pour la plateforme Netflix. Le premier trailer de Pacific Rim: The Black a été dévoilé lors de la finale du Super Bowl (Football américain). Le combat entre les Jaegers et les Kaijus est loin d’être terminé, et cette fois, les affrontements dantesques auront pour toile de fond deux adolescents, Taylor et Hayley, à la recherche de leurs parents disparus.



Pacific Rim The Black : la bonne surprise.

La bonne nouvelle est sans doute à chercher du côté de la réalisation, franchement haut de gamme au plan technique. On note ainsi une belle utilisation de la 3D au service d’un affichage en 2D. Quant aux séquences d’action, elles sont à priori impeccables. La série Pacific Rim: The Black sera disponible sur Netflix le 4 mars prochain.