Insolite : un artiste parvient à publier une vidéo de 71 minutes sur TikTok !

TikTok limite la durée de ses vidéos à 60 secondes mais un petit malin du nom de Morry Kolman (pseudo WTTDOTM) a trouvé le moyen de dépasser cette contrainte… de beaucoup. Celui qui se définit lui-même comme un artiste est parvenu à publier sur la plateforme l’intégralité du film culte The Little Shop of Horrors (La Petite Boutique des Horreurs). Sorti en 1960, La Petite Boutique des Horreurs dure pas moins de 71 minutes, soit 71 fois la durée autorisée par TikTok !

I’m happy to announce that through a bunch of tinkering with WEBM hex code and file requirements, I’ve uploaded what I think is the first full-length movie in a single TikTok! It’s viewable at https://t.co/rX56TSKtf8. Here’s a thread on how I did it and some insights I found: /1 pic.twitter.com/0t8VQyTZOV

— influencer and influenza share a root (@WTTDOTM) January 27, 2021