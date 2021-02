Google ajoute des infos sur les sites depuis les résultats de recherche

Google ajoute un bouton « À propos de ce résultat » sur les résultats de recherche pour en savoir plus sur les sites avant de cliquer dessus. Cela arrive aussi bien sur mobile que sur ordinateur.

Une nouvelle option apparaît en haut à droite du résultat de recherche pour avoir des informations sur les sites. On apprend son nom complet et une description qui vient de Wikipédia. Si la description n’existe pas, alors Google affichera d’autres informations (comme la date à laquelle il a indexé le site pour la première fois). Il est également précisé si la connexion est sécurisée (HTTPS ou non). Il y a ensuite l’adresse complète de l’article.

Google propose ici un moyen de s’informer à sa façon avant de cliquer sur un résultat de recherche. Cela peut être pratique quand l’on n’a jamais entendu parler du site affiché. C’est aussi un moyen de savoir si la thématique de l’article et la thématique du site sont raccord. Un site de jeu vidéo qui traite d’un article de santé pourrait sembler suspect, par exemple.

Cette fonctionnalité pour avoir des informations des sites depuis les résultats de recherche de Google est d’ores et déjà disponible aux États-Unis. Il n’y a plus qu’à espérer que la disponibilité en France et ailleurs ne traîne pas. Google ne donne malheureusement aucune indication pour le lancement à l’international.