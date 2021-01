Mars présentait des points communs avec l’Islande il y a 3 milliards d’années

Il y a plus de trois milliards d’années, Mars aurait abrité de vastes océans, selon les dernières analyses effectuées par les chercheurs à partir des informations collectées par Curiosity. Dans un article publié par des chercheurs dans JGR Planets, « les rivières et ruisseaux antiques sur Mars ont physiquement et chimiquement modifié sa surface, puis transporté et déposé des sédiments, entraînant une production de roches sédimentaires dans les bassins en aval, comme nous l’observons dans les vestiges du cratère Gale ».

Les scientifiques ont comparé l’ancien climat martien à celui de la Terre

Pour comprendre quelles étaient les conditions climatiques sur Mars ayant entraîné la production de ces roches sédimentaires, les chercheurs de l’Université Rice ont examiné les données de Curiosity, en comparant les caractéristiques géologiques collectées par le rover à des endroits sur notre planète, notamment l’Islande, l’Idaho, Hawaï et l’Antarctique.

Un membre de l’équipe Curiosity a effectivement déclaré que « l’éventail des climats sur Terre nous a permis d’étalonner notre thermomètre pour mesurer la température sur l’ancienne Mars ».

Les scientifiques ont alors découvert que les conditions en Islande, avec une température moyenne de 3°C et une forte concentration de basaltes, étaient ce qui se rapprochaient de plus de l’ancien climat martien. Apparemment, le cratère Gale avait auparavant retenu de l’eau mais les scientifiques s’interrogent encore si cette eau martienne avait une forme liquide ou était plutôt sous forme de neige et de glace.

Prochaine étape, le cratère de Jezero

Selon Michael Thorpe, de l’Université Rice, il pourrait même s’agir d’un climat situé entre les deux scénarios. Il explique que « l’ancien climat était probablement glacial mais semble également avoir soutenu l’eau liquide pendant de longues périodes ».

Toutefois, les scientifiques ont également pu établir que le climat était assez changeant sur Mars, tantôt il était similaire au climat observé dans l’Antarctique et tantôt, se rapprochait plus du climat de l’Islande.

En tout cas, cette découverte des scientifiques permet déjà d’avancer dans la compréhension du climat martien. Le rover Persévérance devrait également débarquer sur la planète rouge le 18 février prochain pour, cette fois-ci, comprendre la géologie du cratère de Jezero.