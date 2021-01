Wi-Fi 7 : en route vers les 48 Gbps ?

Le progrès n’attend pas : le Wi-Fi 6E sort à peine du four que déjà la Wi-Fi Alliance planche sur le Wi-Fi 7. Le 802.11be visera de nouveaux sommets de débits, jusqu’à 30 Gb/s voire 48 Gb/s au max, sans latence et sans augmentation de la consommation énergétique. Mais à quoi un tel débit pourra t-il servir ? Peut-être pour fournir en données les accessoires domotiques sans fil qui pulluleront dans quelques années, ou bien encore pour alimenter toujours sans fil, via le cloud, les rendus 3D hyper réalistes des casques VR du futurs… Après tout, rien n’empêche de fantasmer.

Avant d’en arriver là, il va déjà falloir définir cette nouvelle norme. La Wi-Fi Alliance formera bientôt un groupe de travail qui commencera à rédiger dès le printemps prochain les premiers contours du Wi-Fi 7. Certaines bases sont déjà connues : l’802.11be partagera les ressources spectrales OFDMA (à l’instar du Wi-Fi 6) et s’appuiera sur la modulation 4096-QAM ainsi que des canaux à 320 MHz (que de termes abscons !). De nouvelles techniques d’agrégation devraient ainsi permettre de multiplier par 3 ou 4 les débits actuels du Wi-Fi 6 (!). La norme Wi-Fi 7 devrait être finalisée en 2024.