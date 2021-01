Blanc : le masque de protection intégral et futuriste… que l’on ne pourra pas porter en France

On le croirait tout droit sorti d’une dystopie futuriste ou d’un jeu vidéo (au hasard, Watch Dogs : Legion d’Ubisoft) : Blanc est un masque de protection intégral au look résolument radical, pensé à la fois pour l’anonymat mais aussi pour la santé grâce à ses deux filtres HEPA intégrés (14 jours de filtration de niveau FFP2). Ce look hors norme ainsi que les nombreuses possibilités de customisation ont transformé ce projet un peu fou en un succès de financement participatif : Blanc a ainsi récolté près de 800 000 dollars sur les plateformes Indiegogo et Kickstarter.

Si vous n’avez pas peur de ressembler au troisième membre du groupe Daft Punk, c’est forcément le masque qu’il vous faut… sauf que l’accessoire sera totalement inutile en France. En effet, la loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdit formellement la dissimulation totale du visage dans l’espace public. Blanc sera disponible dès cette année au prix de 150 dollars (99 dollars pour les bakers du projet).