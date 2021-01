Raya et le dernier Dragon : une nouvelle bande-annonce qui en dit long

Disney et Pixar s’éloigneraient-ils (enfin) des « suites de suites de suites » de franchises connues ? Après Soul chez Pixar, c’est au tour de Raya et le dernier Dragon de faire souffler le grand vent du changement. Raya est une jeune combattante qui veut réinstaurer la paix dans un royaume déchiré. Pour parvenir à ses fins, elle doit s’attacher les services du dernier Dragon… qui n’est visiblement pas un lointain cousin de Smaug ou de Drogon.



Structuré comme un jeu de rôle (Raya se constitue une équipe de guerriers), ce Raya et le dernier Dragon promet énormément au plan technique… et inquiète aussi un peu sur tout le reste. L’équipe de réalisation aux manettes (la même que pour La Reine des Neiges), le choix de la BO (proprement atroce sur le trailer) et quelques séquences du trailer plus proches de la cinématique pour JV ont passablement écorné les bonnes impressions du premier teaser. On garde espoir tout de même…

A noter que Géraldine Nakache prêtera sa voix à Sisu, et Anggun en fera de même pour la cheffe Virana. En France, la sortie en salles de Raya et le dernier Dragon a été fixée au 3 mars (c’est assez mal barré si vous voulez mon avis).