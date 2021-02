🔥 CyberGhost 8 : un VPN complet et sécurisé pour 2 euros par mois (+3 mois offerts)

Le VPN reste encore très tendance en 2021. Entre la multiplication des failles internet et l’explosion de services de streaming très souvent « géo-restreints », les raisons ne manquent pas… de franchir le pas. Le choix d’un VPN est d’autant plus légitime aujourd’hui qu’il existe des solutions tout intégrées, qui garantissent à la fois un très haut niveau de sécurisation, des connexions ultra rapides et bien sûr la possibilité de sauter ces fichus restrictions géolocalisées. Le VPN CyberGhost est de ceux-là.

La première des raisons qui pousse à migrer sous VPN concerne sans aucun doute les limitations des catalogues de streaming. Le soucis est particulièrement patent avec Netflix (200 millions d’abonnés). En France, Netflix est littéralement « vidé » de nombreuses séries appartenant à d’autres studios, des séries souvent contractualisées chez un concurrent (comme Canal+). C’est par exemple le cas des séries phares de ShowTime (Dexter, Californication, The Affair), qui sont toutes dispos sur le service Netflix américain, mais sont totalement absentes de la plateforme française. C’est malheureusement « normal » puisque ShowTime a cédé la totale exclusivité d’exploitation à Canal+.

Dans ce cas, il ne reste qu’une solution (non, pas le piratage petits canaillous) : le VPN. Et quitte à prendre un VPN, autant qu’il soit complet, ultra-sécurisé, et peu cher. CyberGhost 8 coche toutes les cases : ce VPN garantit, c’est la base, une sécurité maximale grâce à son chiffrement de grade militaire (AES-256 ), une politique stricte de no-log, la possibilité de masquer son adresse IP et de passer ainsi en mode « fantôme » sur le réseau, sans oublier un système de protection du DNS.

Les connexions sont rapides et bien sûr non bridées (on se souvient encore du bridage de certains opérateurs français vis à vis des services Netflix, Google ou Apple), sachant que la bande passante est illimitée et que le VPN s’appuie sur une infrastructure de 6000 nœuds de réseaux situés dans 90 pays, , vous n’aurez aucun souci à vous faire pour regarder votre série préférée sur Netflix, Hulu, etc.! L’app CyberGhost dispose en outre de ses propres serveurs dédiés pour plus de performances.

Cerise sur le protocole réseau, ce VPN est extrêmement simple à installer et configurer grâce à la toute nouvelle interface qui accompagne cette version 8. En outre, et ce n’est pas un détail, un seul abonnement à CyberGhost 8 autorise la connexion en simultanée sur 7 appareils (et donc 7 appareils couverts par le chiffrage du VPN). A vous les catalogues les plus complets des services de streaming en vogue (Netflix, Amazon Prime Studio, Hulu, etc.) sur de nombreux appareils ! Bien évidemment, CyberGhost 8 fonctionne sur toutes les plateformes (Windows, Mac, Android, iOS).

Niveau sécurité, le logiciel dispose toujours de la protection contre les fuites de DNS, du Kill Switch automatique et configurable et des protocoles OpenVPN, IKEv2 et WireGuard. Vous pouvez aussi toujours personnaliser chaque aspect du VPN (serveurs, combinaison de fonctions, …). Et si vous vous sentez un peu perdu, pas de soucis : CyberGhost propose un support 7j/7 et 24h/24 en France.

Une grosse promotion pour fêter l’arrivée de CyberGhost 8

Dernier point fort, le prix. Un abonnement pour 36 mois à CyberGhost 8 ne coûte que 2 euros/mois (83% de baisse en offre promo), sachant que les trois premiers mois sont gratuits ! Un abonnement qui vous donne accès à l’assistance en direct des équipes de CyberGhost par chat ou par e-mail 24/7 et en français, ainsi qu’une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.

[Sponso]