🔥 [#BonPlan] Forfaits B&You 200 Go à 14,99€, Sosh 60/100 Go dès 13,99€

B&You (Bouygues Telecom) et Sosh proposent aujourd’hui des promotions sur leurs forfaits mobiles, à l’occasion des soldes 2021. Le premier est le plus généreux avec une enveloppe de 200 Go.

Le forfait de B&You propose les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 200 Go. Il est également possible d’utiliser son forfait en Europe et dans les DOM. Les appels, SMS et MMS sont également en illimité. Par contre, le quota Internet est de 15 Go.

L’offre est sans engagement et elle est proposée jusqu’au 2 février. Le forfait est à 14,99€/mois et il est disponible sur le site de Bouygues Telecom.

Du côté de Sosh, il y a deux promotions en cours pour les forfaits à l’occasion des soldes 2021. Le premier est à 13,99€/mois. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Le quota Internet est de 60 Go (8 Go depuis l’Europe). Le second est à 15,99€/mois et se veut similaire, sauf pour Internet. Le quota est de 100 Go en France et 15 Go depuis l’Europe. Les deux offres sont là aussi sans engagement. Elles sont disponibles jusqu’au 9 février sur le site de Sosh.

On peut aussi évoquer le cas de SFR RED qui propose encore pendant quelques jours à l’occasion des soldes 2021 un forfait mobile 200 Go à 15€/mois. Il est identique à celui de B&You pour le coup. Il est disponible sur le site de SFR RED.