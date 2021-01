Retour sur le succès d’Among Us en 2020

Petit à petit, l’oiseau fait son nid, c’est une expression que l’on peut parfaitement adapter au jeu Among Us. En effet, le jeu vidéo est sorti fin juin 2018, mais le véritable succès n’est arrivé que 2 ans plus tard. Les utilisateurs de PC et de smartphone ont été nombreux à vouloir l’acquérir ces derniers mois. Among Us continue son bonhomme de chemin vers le succès puisqu’il arrive également sur console en 2021, pour le plus grand plaisir des gamers. Lors d’une conférence le 15 décembre, Nintendo a annoncé que le jeu sera désormais disponible sur Nintendo Switch.

Un exploit inattendu pour le studio InnerSloth

Son prix ? 4,99 euros seulement. Il est un peu plus cher que sur PC puisque son prix sur Steam est de 3,99 euros. Les recettes du jeu sont estimées à plus de 39 millions de dollars depuis sa sortie. Quant à la version mobile d’Among Us, elle est gratuite. Cela a permis d’obtenir pas moins de 217 millions de téléchargements du jeu.

2 ans après sa sortie, c’est une véritable surprise pour les développeurs du jeu. Personne au sein du studio n’avait imaginé qu’Among Us deviendrait aussi populaire après autant de temps. Les équipes de développement avaient même déjà prévu de concevoir une nouvelle édition qui attirerait un peu plus le public. Après coup, cette nouvelle édition a été mise au placard et les éditeurs se consacrent désormais à l’amélioration de la version actuelle. Le studio InnerSloth prévoit de déployer le jeu sur d’autres plateformes, mais également de lancer de nouvelles cartes.

Les raisons du succès

Dans une interview pour le Game Daily, un analyste de Sensor Tower a expliqué les raisons du succès du jeu. Les gens sont confinés chez eux et s’ennuient, ils ont donc besoin d’un moyen pour communiquer. Grâce à ce jeu, ils ont donc de quoi se divertir tout en gardant un contact entre eux.

Alexandria Ocasio-Cortez, la sénatrice américaine, a également contribué à renforcer le succès du jeu. En effet cet été, elle a organisé de nombreux lives Twitch qui ont obtenu une couverture médiatique impressionnante. Sa stratégie était très simple, mais pourtant terriblement efficace : elle jouait sur Among Us tout en discutant avec diverses personnalités politiques de sujets variés. Tous les directs que la sénatrice a faits ont généré à chaque fois plusieurs millions de vues. C’est le genre de publicité rêvée pour un jeu. C’est un peu la même stratégie que celle adoptée par des sites de jeu . Afin de se faire connaître, certains streamer ont noué des partenariats avec des sites de jeu et stream des sessions de casino en ligne en live et en argent réel sous les yeux de milliers de viewer. Twitch est de ce fait un espace de divertissement mais également un formidable outil promotionnel, notamment pour les établissements de jeu d’argent.

La cérémonie des Games Awards du 11 décembre dernier ont donné encore plus de crédit au jeu avec deux récompenses à la clé. Among Us a obtenu le prix du meilleur jeu mobile et celui du meilleur jeu multijoueur. Dans une cérémonie qui gratifie les meilleurs jeux de l’année, c’est une sacrée victoire pour le titre issu du studio InnerSloth.