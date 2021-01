Cybersécurité : Les cyberattaques seront encore plus virulentes cette année, prévient Sophos

Outre la pandémie de coronavirus, les gouvernements, les institutions et les entreprises ont également dû composer avec une forte hausse des cyberattaques. Et malheureusement, selon les experts en sécurité de Sophos, ces attaques pourraient se multiplier et avoir une plus grande envergure cette année.

L’éditeur de solutions de sécurité Sophos a récemment publié son dernier rapport sur les menaces 2021, comme d’une prospective sur ce qui pourrait nous attendre cette année en se basant sur les cyberattaques qui ont eu lieu en 2020. Par exemple, il a été constaté que les problèmes de cybersécurité, les menaces, les ransomwares et l’espionnage se sont accrus l’année dernière.

Les hackers s’organiseraient en bande organisée

Les experts de Sophos constatent ainsi plusieurs changements dans le mode opératoire des hackers. Parmi les changements importants, les experts déclarent que les hackers ne semblent plus agir individuellement mais semblent se regrouper en une organisation. La preuve c’est le fait que les ransomwares, bien que très variés, partagent un code identique et que certains groupes de ransomwares travaillent ensemble et ne sont pas en concurrence.

Par ailleurs, les cybercriminels semblent également avoir introduit l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique dans leurs activités. En effet, ils utiliseraient l’intelligence artificielle pour déjouer les systèmes de sécurité sophistiqués et les experts en sécurité craignent que cette année, les pirates s’appuient davantage sur cette technologie pour mener leurs attaques et contourner les systèmes de sécurité.

Des cyberattaques de différentes envergures sont ainsi à prévoir

De plus, les pirates pourraient également propager de petits malwares faussement faciles à contrer pour identifier les cibles de valeur afin d’en informer les groupes de pirates disposant des moyens nécessaires pour les attaquer.

Selon les experts, il y a ainsi fort à parier qu’en 2021, les groupes de hackers atteignent le même degré de sophistication que certains Etats-nations, attaquent des organismes plus importants et demandent des rançons équivalentes. En parallèle, de plus petits attaquants s’en prendront également aux entreprises pour demander de faibles rançons contre, par exemple, le déchiffrement de leurs sites/données, ou en les menaçant de rendre publique leurs informations confidentielles.

Pour prévenir ces attaques, les experts de Sophos recommandent de faire preuve d’une vigilance permanente et d’agir dès qu’il y a, ne serait-ce que de légères anomalies dans vos systèmes informatiques.