L’interface mobile de la recherche Google s’offre un nouveau design

On dirait bien que même Google a envie de faire quelque chose de neuf pour cette nouvelle année. D’après les informations de TechCrunch, le géant de la recherche a repensé le look de son interface principale et plus précisément, la manière dont les résultats de recherche s’affichent sur votre mobile.

Bien que ces modifications n’aient rien de révolutionnaires, elles contribuent quand même à rendre l’interface mobile de Google plus agréable à regarder et plus facile à lire pour les internautes. La raison en est que ces modifications apportent effectivement une expérience de navigation plus simplifiée aux internautes, avec un texte plus lisible, des contrastes plus appuyés, des informations plus faciles à trouver et des cadres arrondis qui améliorent l’affichage général des résultats de recherche.

Simplifier et optimiser l’expérience des utilisateurs

Comme l’explique le designer en charge de ce nouveau design de Google, Aileen Cheng, l’un des objectifs de la firme technologique est de « simplifier l’expérience et amener les utilisateurs vers l’information qu’ils recherchent aussi clairement et rapidement que possible ». En d’autres termes, Google veut optimiser au mieux le temps que passent les internautes sur son moteur de recherche et leur permettre d’identifier rapidement les informations qu’ils recherchent.

Pour ce faire, Google ne lésine pas sur la mise en forme des textes. Le géant de la recherche a, par exemple, rendu la police plus grasse et plus grande, en particulier pour les titres des pages qu’il affiche dans les résultats de recherche. De même, il utilise davantage sa police Google Sans pour harmoniser l’expérience de l’internaute. Pour information, on retrouve déjà cette police de Google dans divers produits de l’entreprise comme Gmail.

Un affichage plus aéré et qui met en valeur les informations importants

Par ailleurs, pour faciliter l’accès des internautes aux informations, Google a aussi misé sur l’aération et les contrastes. Selon Aileen Cheng, « cela permet d’accroître l’espace visuel et les zones de respiration pour que les résultats de recherche et les autres contenus occupent une place centrale ».

Les contrastes servent ainsi à attirer rapidement l’attention des internautes sur les informations importantes. Autre changement à signaler, Google utilise désormais plus de cartes, de boutons, d’icônes et d’images arrondies pour rappeler les lignes courbées du logo Google.

Le déploiement est progressif, cela devrait apparaitre dans les prochains jours.