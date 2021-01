Netflix récupère le film d’animation Déconnectés, des producteurs de Spider-Man: Into the Spider-Verse

C’est un joli coup. Le film d’animation Déconnectés (titre d’origine : The Mitchells vs. The Machines), qui devait sortir en salles au mois d’octobre dernier (puis reporté « because » COVID), tombe finalement dans l’escarcelle de Netflix. Le géant de la SVoD a racheté le métrage à Sony Pictures, ce qui va lui permettre de renforcer son catalogue de films d’animations exclusifs. Déconnectés est vraiment prometteur (au vu du trailer bien déjanté) une bonne impression renforcée par le pedigree des deux producteurs à l’origine du projet. On doit en effet à Phil Lord et Christopher Miller le fantastique Spider-Man: Into the Spider-Verse et le très bon The Lego Movie.

Déconnectés raconte le road trip improbable d’une famille de la middle-class américaine parasitée par les nouvelles technologies. Ce retour au source et à une vie plus « saine » sera bientôt interrompu par une révolte de… robots. Netflix n’a pas encore précisé de date de sortie.