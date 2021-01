Les films et séries qui arrivent sur Netflix en février 2021

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en février 2021 dans l’ordre de diffusion.



SÉRIES

Toujours là pour toi

Date : 03/02

Synopsis : Après s’être rencontrées à Firefly Lane dans leur jeunesse, Tully et Kate vont traverser, ensemble et inséparables, les hauts et les bas des 30 années suivantes.

H (saison 2)

Date : 05/02

Synopsis : Une année a passé. H veut démarrer un labo de production d’héroïne, mais des associés peu fiables et un jeune fauteur de troubles compliquent ses projets.

La Cité Invisible

Date : 05/02

Synopsis : Enquêtant sur une mort mystérieuse, un homme se retrouve pris dans une bataille entre le monde des humains et un royaume peuplé de créatures mythiques.

Capitani

Date : 11/02

Synopsis : Luc Capitani enquête sur la mort mystérieuse d’une adolescente dont le corps a été retrouvé dans une forêt voisine d’un village du nord Luxembourg.

Aux fourneaux avec Nadiya

Date : 12/02

Synopsis : Entre gâteaux savoureux et pains délicieux, Nadiya Hussain redécouvre les joies de la pâtisserie et fait la part belle à la créativité.

Reposez en Paix avec les Bernard

Date : 12/02

Synopsis : Dans cette série de téléréalité, les Bernard gèrent leur salon funéraire de Memphis tout en aidant des familles en deuil à dire adieu à leurs proches.

The Crew

Date : 15/02

Synopsis : Le chef mécanicien d’un garage NASCAR (Kevin James) se retrouve confronté aux jeunes recrues férues de technologies embauchées pour moderniser l’équipe.

Mon Amie Adèle

Date : 17/02

Synopsis : Une mère célibataire est prise dans un jeu de manipulation après avoir entamé une liaison avec son patron, un psychiatre, et s’être rapprochée de sa mystérieuse épouse.

Carnivore (Saison 9 Partie 2)

Date : 17/02

Synopsis : Féru de gibier tel que le cerf mulet, le canard, le dindon sauvage, l’ours et l’élan, Steve parcourt les États-Unis en quête des meilleurs spots de chasse.

Lovestruck in the City

Date : 19/02

Synopsis : Un architecte passionné amoureux d’une femme indépendante après une idylle en bord de mer se met en quête de la retrouver dans les rues de Séoul.

Tribes of Europa

Date : 19/02

Synopsis : En 2074, trois frères et sœurs tentent de changer le sort de l’Europe après la catastrophe globale qui l’a fragmentée en une foule de micro-États rivalisant pour dominer.

Ginny & Georgia

Date : 24/02

Synopsis : Après des années de cavale, une mère et sa fille ado aspirent à mener une vie normale en Nouvelle-Angleterre, mais le passé de la mère menace leur nouvelle vie.

Canine Academy

Date : 24/02

Synopsis : Un dresseur renommé utilise ses méthodes et techniques exclusives pour résoudre les troubles de l’obéissance et du comportement chez des chiens très divers.

A love so beautiful

Date : 27/02

Synopsis : Une ado découvre que l’amour n’est pas toujours facile quand sa relation avec son voisin évolue à mesure qu’ils deviennent adultes.

FILMS

Tous Mes Amis sont Morts

Date : 03/02

Synopsis : Lors d’une fête du Nouvel An, un groupe d’amis traverse un tourbillon d’événements qui révèle des secrets, brise des cœurs, et conduit à un dénouement choquant.

L’ultimo Paradiso

Date : 05/02

Synopsis : Dans l’Italie des années 1950, un anticonformiste rêve d’amour, de justice et d’une vie meilleure. Mais une liaison interdite menace sa vision. Basé sur des faits réels.

Little Big Women

Date : 05/02

Synopsis : Une famille est confrontée au décès du père, qui avait pris ses distances, et des vestiges de la vie qu’il avait menée pendant son absence.

Malcolm & Marie

Date : 05/02

Synopsis : Au retour d’une première, les tensions accumulées et des révélations douloureuses poussent un réalisateur et sa compagne à faire l’examen de leur relation sentimentale.

Space Sweepers

Date : 05/02

Synopsis : En 2092, à la poursuite de débris spatiaux et de rêves évasifs, quatre outsiders découvrent de lourds secrets en tentant de monnayer une petite humanoïde aux grands yeux.

The Yin-Yang Master : Dreams of Eternity

Date : 05/02

Synopsis : Lorsqu’un serpent démoniaque se réveille, les maîtres Yin-Yang doivent enquêter sur un meurtre mystérieux et protéger leurs royaumes d’un complot à la cité impériale.

La Mission

Date : 10/02

Synopsis : Un ancien combattant de la guerre de Sécession entreprend un périlleux voyage à travers le Texas pour offrir un nouveau foyer à une jeune orpheline.

En Passant Pecho

Date : 10/02

Synopsis : À Paris, deux dealers en galère comptent sur les liens familiaux pour relancer leur affaire. Une comédie déjantée inspirée de la web-série culte.

Layla Majnun

Date : 11/02

Synopsis : De voyage en Azerbaïdjan, Layla, intellectuelle indonésienne, succombe à Samir, grand admirateur de son travail. Mais son mariage arrangé fait obstacle à leur idylle.

Cibles Mouvantes

Date : 11/02

Synopsis : Partis randonner dans l’espoir de raviver la flamme de leur couple, un homme et une femme luttent pour échapper à un tireur inconnu dans la nature sauvage et impitoyable.

L’Amour Puissance Mille

Date : 11/02

Synopsis : Un journaliste célèbre et séducteur invétéré reconsidère ses choix de vie lorsqu’il tombe amoureux d’une mystérieuse mannequin qui mène une double vie.

A tous les Garçons : Pour Toujours et à Jamais

Date : 12/02

Synopsis : Tout a commencé avec une lettre d’amour, puis s’est poursuivi avec une nouvelle romance. Et maintenant, que réserve l’avenir à Lara Jean et Peter ?

Classmates minus

Date : 20/02

Synopsis : Le sort des hommes d’âge mûr est raconté par le biais d’histoires personnelles mais mêlées de quatre copains de lycée aux prises avec leurs propres démons.

Geez & Ann

Date : 25/02

Synopsis : Une fille sensible et indépendante tombe amoureuse d’un garçon mystérieux et aspire à ce dont tout le monde rêve dans une relation : engagement et amour.

Fou de Toi

Date : 26/02

Synopsis : Après avoir passé une folle nuit avec Carla, Adri réalise que le seul moyen pour lui de la revoir est de se faire interner à la clinique psychiatrique où elle réside.

Sur la Même Vague

Date : 26/02

Synopsis : Une amourette d’été née sous le soleil de Sicile se transforme en une histoire d’amour déchirante obligeant un garçon et une fille à grandir trop vite.

DOCUMENTAIRES

Pole Dance : Haut les Corps !

Date : 05/02

Synopsis : Désireuses de se réapproprier leur corps et leur vie, un groupe de femmes en quête de sens par le mouvement participent à un programme de pole dance.

Scène de Crime : La Disparue du Cecil Hotel

Date : 10/02

Synopsis : Le créateur de « Ted Bundy : Autoportrait d’un tueur » nous plonge dans les bas-fonds du crime avec la disparition d’Elisa Lam, cliente du tristement célèbre Cecil Hotel.

Pelé

Date : 23/02

Synopsis : Ce documentaire raconte l’histoire de Pelé, de sa quête de perfection et du statut mythique qui est désormais le sien dans le football et au-delà.

FILMS ET SÉRIES POUR LES ENFANTS

Kid Cosmic

Date : 02/02

Synopsis : Dans cette série d’animation du créateur des « Super Nanas », un jeune garçon loufoque et inventif acquiert des super-pouvoirs après avoir trouvé cinq anneaux cosmiques.

Mighty Express (Saison 2)

Date : 02/02

Synopsis : Les trains de Mighty Express roulent à fond, qu’ils doivent transporter des os de dinosaures géants ou un bébé pieuvre, ou partir sur les traces d’un trésor caché !

La Grande Aventure du Chien en Or

Date : 12/02

Synopsis : Avec un chien et son meilleur ami, une jeune fille se dresse contre une entreprise cupide pour sauver une montagne. Et si Xico, son chiot fidèle, était la solution ?

Sauve qui Peut : un film “You vs. Wild”

Date : 16/02

Synopsis : Quand la clôture électrifiée d’un parc animalier sud-africain perd soudain toute efficacité, seul Bear Grylls peut sauver la situation ! Un programme interactif.

ANIME

Thus Spoke Kishibe Rohan

Date : 18/02

Synopsis : La vie d’un célèbre mangaka se teinte de paranormal au cours de ses recherches : l’utilisateur de Stand Rohan Kishibe visite l’Italie, fait faillite et plus encore.

High-Rise Invasion

Date : 25/02

Synopsis : Une ado est téléportée sur le toit d’un gratte-ciel où elle doit choisir entre quatre options périlleuses pour sa survie.