Auto Chess : retour au MOBA (trailer)

Auto Chess, le célèbre mod de Dota 2 qui a réinventé le genre du tactical en l’hybridant avec les règles du jeu d’Echecs, retourne au genre du Moba ! Auto Chess MOBA vient d’être confirmé par le studio Dragonest, et cela ressemble un peu (beaucoup) à une boucle qui se ferme (Dota 2 étant l’un des plus beaux représentants du genre MOBA).

Peut-être lassé par l’acharnement de concurrents plus pressés de copier les recettes qui marchent que de se distinguer réellement (Teamfight Tactics, Battlegrounds, et tant d’autres clones d’Auto Chess , représentants du genre auto battler), Dragonest se lance donc dans l’arène très encombrée du MOBA. Bien entendu, les héros-combattants jouables seront tirés d’Auto Chess et l’on aura droit à quelques petites nouveautés comme la prise en compte d’un cycle jour-nuit ou bien encore des décors destructibles.

Auto Chess Moba arrivera en premier lieu sur Android et iOS puis peu après sur PC et consoles. Le jeu n’a pas encore de date de sortie officielle.