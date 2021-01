Samsung travaille sur d’étranges manettes pour la VR

Samsung a des idées plutôt originales concernant la VR. Après le casque VR en forme de gros yeux de mouche, voilà les manettes VR inversées (même si en fait on ne voit pas bien dans quel sens il faut les tenir). Le site Let’s Go Digital a déniché un brevet de Samsung montrant quelques rendus d’une manette au form factor pour le moins inhabituel. A priori l’arceau de tracking – généralement situé en haut de la manette VR – ferait ici le tour complet du poignet. Dans quelle mesure ce design original permet-il d’améliorer la reconnaissance des mouvements ? Le brevet ne l’explique pas en tout cas. Rien ne dit aussi que Samsung s’inspirera in fine de ce brevet, sachant que ce dernier a été déposé il y a déjà plusieurs années…

L’arceau de tracking ferait le tour du poignet. Oui, mais pourquoi ?