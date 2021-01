Windows 10 : un bug corrompt les données du disque dur, un correctif en approche

Un vilain bug existe sur Windows 10 : les données du disque dur peuvent être corrompues… juste en regardant une icône. Le chercheur en sécurité Jonas Lyk a découvert ce problème et Microsoft confirme qu’un correctif arrive.

Des personnes malveillantes peuvent cacher une ligne (c:\:$i30:$bitmap) dans un fichier ZIP, un dossier ou même un simple raccourci Windows. Tout ce qu’un utilisateur de Windows 10 doit faire est d’extraire le fichier ZIP ou simplement de regarder un dossier qui contient un raccourci malveillant. Cela déclenchera automatiquement la corruption du disque dur.

— Jonas L (@jonasLyk) January 9, 2021