[CES 2021] Sony annonce la création d’un concert en VR avec l’artiste Madison Beer

La VR est en plein boum depuis le début du confinement. Les ventes d’Oculus Quest 2 dépassent toutes les prévisions, et les annonces se sont succédées lors du CES 2021. Sony n’est pas passé à côté du phénomène et a annoncé le 12 janvier la création d’une filiale baptisée Sony Immersive Music Studios. Cette dernière se consacrera à la production « d’expériences musicales immersives ». La nouvelle entité a réalisé un concert virtuel avec pour vedette la top model et artiste Madison Beer. Pour l’occasion, la salle de concert Sony Hall à New York a été entièrement recréée en 3D dans les moindres détails, un soucis du détail qui concerne aussi l’avatar ultra réaliste de la chanteuse.



Un teaser-featurette dévoile les coulisses de cette création inédite, les moyens technologiques assez colossaux utilisés pour la motion et le face capture, ainsi que les outils logiciels employés pour la modélisation 3D (soit l’Unreal Engine). Le concert virtuel Boundless sera disponible prochainement sur PSVR et Oculus VR.