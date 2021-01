[CES 2021] Razer dévoile un masque de protection anti-COVID avec des LEDs et des haut-parleurs !

Razer sait saisir les opportunités qui se présentent. Le fabricant d’accessoires a profité du CES pour dévoiler le Project Hazel, un masque de protection anti-COVID contenant deux filtres (N95), des LEDs RGB (forcément …), deux ventilateurs, des micros internes et des haut-parleurs. Mieux encore, le masque se recharge (sans fil) dans un boitier qui fait aussi office d’unité de désinfection par UV !

La zone des filtres est entourée de LEDs que l’on pourra paramétrer et personnaliser via l’app Razer Chroma. Le masque est transparent au niveau de la bouche, et le son de la voix est amplifiée grâce aux micros intégrés et aux HPs. Razer a vraiment pensé à tout puisque la nuit, la bouche de l’utilisateur sera éclairée par des mini-LED disposées cette fois à l’intérieur du masque. Malin ! Le masque Hazel n’est encore qu’un projet chez Razer, mais l’on ne serait vraiment pas étonné que le fabricant se lance dans l’aventure au vu du contexte sanitaire.