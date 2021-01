OnePlus promet du mieux pour l’appareil photo de ses smartphones

OnePlus propose de bons smartphones qui avec des performances au rendez-vous. Mais il y a un élément où le constructeur a un peu du mal : la partie photo. Pete Lau, le patron de OnePlus, promet de l’amélioration à ce niveau.

Dans un commentaire à un utilisateur sur Weibo, il promet que OnePlus va investir d’importantes ressources dans ce domaine. Il va même plus loin et indique que OnePlus a envie d’être le numéro un dans ce secteur. Ce sera compliqué quand on voit que certains, comme Huawei, Apple ou Google, proposent déjà une très bonne qualité photo avec ses smartphones.

Pete Lau fait précise que les investissements dans la recherche et développement pour l’appareil photo des OnePlus aura lieu dès cette année. Il faudra donc certainement attendre 2022 pour voir les premières améliorations dans ses smartphones.

Il est possible que OnePlus s’inspire de Xiaomi. En 2018, la marque a lancé sa propre division dédié à la partie photo de ses smartphones avec pour objectif d’apporter des améliorations. Il y a effectivement du mieux quand on regarde ce que peut faire un Mi 10 Ultra par exemple. Il faudra être patient pour voir ce que nous réserve OnePlus et si la qualité photo sera réellement présente à l’avenir. Les utilisateurs peuvent l’espérer en tout cas.