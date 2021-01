5G à Paris : nouvelle demande de suspension de déploiement

Le déploiement de la 5G à Paris doit être suspendu, indiquent les Verts de la capitale à Anne Hidalgo. Les élus écologistes réclament une nouvelle fois un moratoire à la maire de Paris le temps de quantifier l’impact carbone et d’évaluer les besoins.

« Il appartient aux villes, au premier rang desquelles la capitale, de prendre toutes les mesures utiles pour respecter la trajectoire de diminution de notre empreinte carbone », disent les Verts dans une lettre à Anne Hidalgo, consultée par l’AFP. « Aussi vous appartient-il de suspendre le déploiement de la 5G le temps de quantifier son impact carbone pour Paris (…) et d’établir une évaluation précise des éventuels besoins éprouvés sur le territoire parisien auxquels la 5G pourrait véritablement répondre », ajoutent-ils.

L’Arcep dit qu’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile ont ouvert plus de 7 500 sites 5G depuis fin novembre. Cela concerne la France et non spécifiquement Paris. Free Mobile est à ce jour l’opérateur avec la plus grande couverture. Cela s’explique par l’utilisation massive du 700 MHz.

La demande des verts intervient quelques jours après les propos de Xavier Niel. Il évoquait l’arrivée de la 5G à Paris justement. Selon le patron de Free, cela devrait être prêt avant la fin de février. Il a expliqué « les choses avancent dans le bon sens ». Cela va permettre aux opérateurs d’allumer leurs réseaux dans la capitale.

Écartant tout moratoire, la mairie de Paris a mis en place en 2020 une conférence citoyenne pour débattre et formuler des recommandations sur la 5G. Lors de la présentation de ces conclusions en décembre, Anne Hidalgo s’est engagée à assurer une « information claire et transparente ».