Windows 10 : la barre des tâches va avoir un widget météo/actualités

La barre des tâches de Windows 10 va connaître son premier changement significatif avec l’arrivée d’un widget météo et actualités. C’est disponible en test aujourd’hui pour les membres de Windows Insider.

Comme le montre l’image ci-dessus, le widget pour la météo et les actualités apparaît à droite de la barre des tâches de Windows 10. La météo locale s’affiche directement sur la barre des tâches pour avoir un aperçu. Un clic dessus permet d’avoir davantage d’informations, ainsi que la liste des actualités. Microsoft précise que chaque utilisateur peut personnaliser le contenu qui s’affiche.

Microsoft explique que le widget météo/actualités dans la barre des tâches de Windows 10 affiche les dernières informations en date. Il peut s’agir d’actualités importantes, d’informations locales et plus encore. Microsoft s’appuie sur 4 500 médias/sites dans le monde pour recenser les contenus. Chaque clic sur un article ouvre Microsoft Edge pour permettre sa lecture.

L’idée est que le widget apprenne à vous connaître. Vous pourrez ainsi cliquer sur « Afficher plus d’articles comme cela » si une information vous plaît. À l’inverse, une option « Moins d’articles comme cela » sera disponible.

Le widget dans la barre des tâches de Windows 10 pour la météo et les actualités est sympathique, mais que faire si on n’en veut pas ? Microsoft dit qu’il sera possible de le désactiver.

En l’état, la fonctionnalité est disponible en test aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada, en Australie et en Inde. Elle devrait arriver en France et ailleurs une fois qu’elle sera disponible pour tout le monde.