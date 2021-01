Netflix va fermer son service sur Wii U et Nintendo 3DS

Les possesseurs d’une Wii U et d’une Nintendo 3DS ne pourront plus utiliser Netflix à compter du 30 juin 2021. L’annonce a été faite aujourd’hui par Nintendo auprès des joueurs sur son site.

Dans un message, Nintendo annonce l’arrêt de Netflix sur Wii U et Nintendo 3DS :

À partir du 31 décembre 2020, les nouveaux utilisateurs ne pourront plus télécharger l’application Netflix à partir du Nintendo eShop sur leur console Wii U. L’application pourra être téléchargée à nouveau sur les systèmes Wii U sur lesquels elle avait déjà été téléchargée, et Netflix sera utilisable jusqu’au 30 juin 2021.

L’abandon de Netflix sur Wii U et Nintendo 3DS peut se comprendre. Nintendo mise tout sur la Switch de nos jours. Mais il y a problème : le service de streaming n’existe pas sur la Switch. C’est assez étonnant au vu de sa popularité et de la disponibilité sur les anciennes consoles de Nintendo.

Il y a quelques années, Reggie Fils-Aime, qui était le président de Nintendo Amérique, avait évoqué une possible arrivée de Netflix sur Switch. Il avait noté que lui et d’autres (comme Amazon Prime Video) feraient leurs débuts sur la console en temps voulu. Cela remonte à 2017. Nous somme quatre ans plus tard et il n’y a toujours rien.