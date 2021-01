Xiaomi annonce le Mi 10i 5G : écran 120 Hz, Snapdragon 750G et caméra 108 mégapixels

Xiaomi présente aujourd’hui le Mi 10i 5G, un nouveau smartphone milieu de gamme. Il a fait ses débuts en Inde et sortira plus tard dans le reste du monde.

Le Xiaomi Mi 10i 5G a le droit à un écran LCD de 6,67 pouces. Il est Full HD+ et dispose d’un affichage de 120 Hz. Le constructeur précise qu’il y a le support du HDR10+ et de Widevine L1. Ce DRM concerne les services de streaming en ligne.

Sous le capot, le smartphone embarque le Snapdragon 750G de Qualcomm. La puce est accompagnée par 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go d’espace de stockage. La capacité de la batterie est de 4 820 mAh. Xiaomi parle d’une vitesse de recharge jusqu’à 33 W. En outre, le smartphone propose un capteur d’empreintes sur la tranche, un capteur infrarouge, des haut-parleurs stéréo et une prise jack. Et bien sûr, le support de la 5G est de la partie.

Côté photo, le Xiaomi Mi 10i 5G dispose d’un capteur principal Samsung ISOCELL HM2 de 108 mégapixels. Il est rejoint par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 2 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, le capteur photo fait 16 mégapixels.

Le Xiaomi Mi 10i 5G est fabriqué en Inde. Il sera disponible à partir de 20 999 roupies indiennes, soit 234 euros. Il n’y a pas encore de date pour la France ou les autres pays.