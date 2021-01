Le Batman de Matt Reeves se tournerait dans des conditions éprouvantes

Finalement, le Joker a peut-être laissé des traces chez Warner. Matt Reeves semble ne rien lâcher pour son Batman, un sens du détail qui confinerait à l’obsession selon des sources proches du tournage. Le réalisateur de Cloverfield (non, ce n’est pas J.J Abrams) ferait vivre un véritable enfer aux équipes de tournage et à l’acteur principal, Robert Pattinson (qui incarne le Chevalier Noir). Il faut dire que Matt Reeves est aussi scénariste et producteur sur le métrage, un surcroit de responsabilité qui serait très difficilement géré par l’intéressé.

Ainsi, Matt Reeves n’hésiterait pas à faire tourner de très nombreuses fois la même scène, malgré le fait que Robert Pattinson aurait déjà du mal à supporter le poids de son costume de Batman. « Matt Reeves insiste pour faire et refaire des prises encore et encore, et s’arrête sur chaque détail. Parfois, il ne sait pas s’arrêter » lâche même une source. A cela se rajouterait plusieurs interruptions de tournage, bien sûr liées à la pandémie de COVID-19.

Alors certes, les réalisateurs exigeants sont souvent épuisants pour les acteurs et les équipes de tournage, mais si cela doit permettre à DC/Warner d’éviter un énième nanard, c’est sans doute un mal pour un (gros) bien. La sortie du film film Batman est désormais fixée au 4 mars 2022.